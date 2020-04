Retour en classe : «On ne pourra pas demeurer en confinement de façon éternelle» - Le Dr Karl Weiss

Le premier ministre François Legault a fait savoir, mercredi, que les enfants seront encouragés à retourner en classe en mai.

La réouverture des écoles se fera par régions. «On va évidemment y aller de façon graduelle en commençant par les régions où la situation est très stable», a dit François Legault.

«Si les chiffres restent stables dans les régions autres que Montréal et Laval, on va pouvoir procéder à la réouverture graduelle des écoles, avec un certain nombre de directives », a-t-il ajouté.

Pour le Dr Weiss, cette intégration graduelle des enfants à l'école est une stratégie raisonnable.