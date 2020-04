Revue de presse | «Pas de nouveau cas d’infection depuis des jours dans certaines régions. Peut-on reprendre les activités économiques?»

«Beaucoup de personnes sont décédées à la suite du coronavirus, particulièrement dans la région de Montréal. Le taux de mortalité au Québec est de 174 décès par un million d’habitants dans le cas de cinq régions. Ce qui veut que le Grand Montréal détient environ 85% des décès associés à la COVID-19. C’est beaucoup. Une forte concentration de ceux-ci provient des milieux de vie pour personnes âgées. Ce n’est pas autant que le ratio de New York, mais nettement plus qu’à Toronto. La probabilité qu’un nombre important de décès continue est plausible. Or, plusieurs autres régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, N’ont pas de nouveaux cas d’infection depuis des jours. C’est une pression pour les autorités. Peut-on reprendre les activités économiques?»