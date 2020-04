Aux États-Unis, la pandémie a débuté plus tôt qu’on ne le pensait

Les cas de COVID-19 se multiplient aux États-Unis. Le pays compte jusqu’à maintenant plus 800 000 cas confirmés et il se dirige rapidement vers le million.

La journée de mardi a été la plus dévastatrice, lorsque les États-Unis ont perdu 2804 citoyens en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la crise.

Mais pourquoi les États-Unis sont-ils tant touchés? Le coronavirus agit comme des placements en banque, plus on commence à investir tôt, plus les intérêts composés s’accumulent rapidement dans le présent.

Cas antérieurs

Mardi, les autorités de santé en Californie ont indiqué avoir la preuve que le virus était bel et bien présent au pays plus tôt qu’originalement cru.

Deux décès qui ont eu lieu à Santa Clara les 6 et 17 février ont été confirmés comme étant des victimes de la COVID-19. Des échantillons de leurs autopsies ont été testés à nouveau dans les derniers jours pour en arriver à cette conclusion.

C’est donc dire que le premier décès relié au coronavirus aux États-Unis n'est pas survenu le 29 février dans l’état de Washington, tel qu’originalement cru, mais plusieurs semaines auparavant.

Cette statistique vient complètement changer les données originalement utilisées par les experts aux États-Unis, qui cherchent à tirer des conclusions précises sur l’évolution du virus.

Le docteur Jeff Smith, basé à Santa Clara, a indiqué au Washington Post que cette découverte est significative.

« On sait maintenant que le virus se propageait aux États-Unis bien avant qu’on ce que l'on croyait. Maintenant, nous devons tenter de comprendre comment ces personnes, qui n’avaient pas voyagé, ont contracté le virus. »

Sara Cody, la directrice de la Santé publique, a lancé des fleurs aux chercheurs qui ont été suffisamment brillants pour demander une deuxième analyse de ces cas.

« C’est à se demander maintenant combien d’autres décès ont été mal diagnostiqués à l’époque, et combien d’entre eux avaient peut-être le coronavirus? Difficile à dire, car on ne testait tout simplement pas de la même façon à ce moment-là. »

Des non-croyants en paient le prix ultime

On le voit depuis quelques jours, ce n’est pas tout le monde aux États-Unis qui prend la crise avec le même sérieux. De multiples manifestations contre le confinement ont eu lieu récemment dans les rues américaines.

John W. McDaniel, originaire de Columbus, était l’un d’eux. L’homme de 60 ans avait ouvertement critiqué sur les médias sociaux la décision du gouverneur de l’Ohio de mettre l’état en pause.

McDaniel est malheureusement décédé des suites de la COVID-19 quelques jours plus tard.

Le Daily Mail avait conservé des captures d’écran du compte facebook de la victime, qui a depuis été fermé.

« Si ce que j’entends est vrai, que DeWine a ordonné la fermeture des bars et restaurants, je dis que c’est de la foutaise. Il n’a pas le pouvoir de faire cela. S’il a peur de sortir, qu’il reste chez lui ! Il ne devrait pas nous empêcher de vivre nos vies. C’est de la folie tout ça. Suis-je le seul à avoir le courage de le dire, la COVID-19 est une invention des politiciens? »

Malheureusement, McDaniel n’est pas le seul non-croyant à en avoir payé le prix avec sa vie.

L’Évêque Gerald Glenn de la Virginie avait refusé il y a quelques semaines de fermer son église, invitant les disciples à continuer d’assister à la messe en personne.

NBC News rapporte que le célébrant a perdu la vie des suites du coronavirus, trois semaines seulement après sa dernière messe.

Malheureusement, sa femme, ses deux filles et l’un de ses gendres sont aussi malades aujourd’hui.

Jeremy Filosa / Cogeco Nouvelles