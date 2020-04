COVID-19 | Le Québec passe le cap des 1000 décès

«Des 2600 résidences pour aînés au Québec – CHSLD privés ou publics, résidences pour personnes autonomes ou ressources intermédiaires – 2300 d’entre elles n’ont aucun cas de COVID-19. Des 300 résidences où il y a un cas ou plus de COVID-19, il y a 220 résidences qui sont en contrôle de la situation. Donc, il y a 80 résidences sur 2600 où la situation est plus difficile, où on a une surveillance plus attentive»