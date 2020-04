COVID-19 | Plus de 2,5 millions de cas dans le monde

La tendance mondiale se maintient, depuis le 26 mars dernier, alors que 500 000 nouvelles personnes sont infectées au coronavirus tous les 6 jours dans le monde.

Le 26 mars dernier, on recensait 500 000 cas sur la planète, 1 million de cas, sept jours plus tard le 2 avril. Puis, six jours plus tard, on atteignait la plateau des 1,5 million de cas et les 2 millions de cas allait être atteint sept jours après, soit le 15 avril.

On peut donc dire que depuis un mois, la croissance du virus progresse de façon stable.

Mais il n’y a pas encore de signe de véritable ralentissement. Si certains pays commencent à démontrer des signes décroissants, ce n’est pas encore suffisant pour contrebalancer les nations qui sont encore en nette progression, comme aux États-Unis.

L’Italie en déclin

Il y a quand même du positif, en Italie notamment, où on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mardi, pour une deuxième journée consécutive, la péninsule a vu une diminution de ses cas actifs. La décroissance est faible, mais elle est là.

Depuis deux jours, le pays a retranché plus de 500 cas. Ce qui laisse entrevoir de meilleurs jours. Les chiffres de la semaine dernière nous permettaient d’anticiper le début du déclin de la courbe en Italie.

L’Italie s’ajoute donc à la liste des pays voient leurs chiffres diminuer, comme c’est le cas en Allemagne, en Iran, en Suisse et en Autriche.

Mais attention, rien n’est gagné. L’Espagne aussi avait connu une journée de déclin lundi, passant sous la barre des 100 000 cas actifs, mais mardi la progression ne s’est pas poursuivie.

Tristement, en Italie, malgré des chiffres décroissants au niveau des nouveaux cas, des cas actifs, des hospitalisations et des patients en état critique, on peine à sauver des vies.

Mardi, le pays a encore enregistré plus de 534 décès.

C’était la 28e fois dans les 32 derniers jours que l’Italie perdait au moins 500 personnes en une journée.