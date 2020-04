Réouverture de l'éconocmie | Fouillis aux États-Unis

Si les gouverneurs de certains États américains comme la Californie et New York se montrent extrêmement prudents quant à la relance possible de l'économie, c’est tout le contraire ailleurs, au pays de l’Oncle Sam.

Malgré une courbe de crise qui est toujours en fulgurante progression aux États-Unis, certains États ont décidé de commencer à alléger les recommandations de confinement.

Les gouverneurs républicains de la Géorgie, de la Caroline du Sud et du Tennessee ont tous annoncé qu’ils allaient réduire les restrictions de confinement dans leur État sous peu.

En Géorgie spécifiquement, le gouverneur Brian Kemp a indiqué que d’ici la fin de la semaine les gymnases, les salons d’esthétique, de coiffure, les salons de tatouage et les centres de quilles pouvaient rouvrir. Et que d’ici la semaine prochaine, les restaurants et les cinémas allaient pouvoir en faire de même.

Le chaos à l’intérieur du chaos

Si certains gouverneurs ignorent les consignes fédérales, voilà que certains maires aussi s’opposent aux directives de l’État.

« Je comprends que les gouverneurs ont des décisions difficiles à prendre, a expliqué le maire d’Albany (en Géorgie) Bo Dorough au réseau CNN. Mais je crois que le nôtre a pris la mauvaise décision. »

Cent des 760 décès enregistrés en Géorgie, jusqu’à maintenant, ont eu lieu à Albany.

Les maires d’Athens-Clarke Kelly Girtz et d’Atlanta Lance Bottoms ont eux aussi critiqué l'annonce du gouverneur.