Le confinement va-t-il nuire aux personnes atteintes de maladies mentales?

«Au fur et à mesure que ça se prolonge, on voit vraiment le poids de l’isolement qui commence à se faire sentir. Les gens commencent à avoir plus de symptômes. Ça s’est vu aussi en Europe. Trois ou quatre semaines après le pic infectieux, on a vu le pic en santé mentale. Plus de dépressions, plus de toxicomanies, plus de troubles de stress post-traumatique, plus de violence conjugale»