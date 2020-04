COVID-19 | L'art de l'activité physique en temps de confinement

Alors qu’on est tous confinés, garder la forme et la bonne humeur est un objectif pour plusieurs Québécois, mais souvent, les idées et les ressources ne pleuvent pas lorsqu’on doit s’entraîner à la maison.

L’entraîneuse d'expérience, Danielle Audet, était en entretien avec Ron Fournier à Bonsoir les Sportifs pour nous offrir quelques conseils afin de garder la forme durant le confinement.

Bien manger, en contrôlant les quantités de gras, de sel et de sucres et en choisissant de bons aliments demeurent la meilleure façon de perdre du poids, mais bouger à la maison est assez simple.

On peut aller marcher, faire du vélo, utiliser des conserves pour remplacer les poids libres et faire des étirements. Bouger avec les enfants et les petits enfants, ou sortir marcher avec son chien sont aussi de belles façons de demeurer actif.

L’activité physique est aussi un puissant antidépresseur comme le témoigne madame Audet et en ces temps de confinement, un antidépresseur naturel n’a pas son égal.