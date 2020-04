Coronavirus | Le résumé du vendredi 20 avril

«On manque toujours d’au moins 2000 personnes qui travaillent à temps plein. 100 médecins se sont récemment ajoutés au personnel. Mais, on a besoin de beaucoup plus de monde que ça. On cherche des gens qui s’investissent à temps plein.» -François Legault

«Notre urgence nationale, ça reste les CHSLD», a lancé le premier ministre François Legault, lors de son point de presse quotidien, lundi. Il a d’ailleurs réitéré le manque criant de travailleurs dans les milieux de vie pour aînés.

Toutefois, alors que François Legault demandait 2000 travailleurs le plus rapidement possible, ce sont parfois 14 préposées aux bénéficiaires qui manquent à l’appel et jusqu’à 50% des effectifs qui sont absents en même temps dans des CHSLD de la province.

Et bien le premier ministre soulignait que les patients en attente d’un suivi médical ne doivent pas s’inquiéter, alors que selon lui les suivis les plus urgents seront effectués sans faute. Pour Martin Champagne, le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, la réalité n’est pas aussi simple.

Grande nouvelle toutefois s’il en est une en ce lundi, François Legault a été clair: les écoles du Québec ne rouvriront pas dans deux semaines. La date du 4 mai, qui avait été suggérée par le premier ministre lui-même il y a quelques jours, est écartée.

Du côté du système de la santé, le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, a procédé à l’annonce de l’ouverture de deux nouvelles unités à l’Hôtel Dieu, dans le but d’alléger la situation dans les CHSLD.

Et une entreprise de mode de Montréal fabrique maintenant des masques performants, mais personne ne les réclame!

Après plusieurs semaines de relâche, les entrepreneurs en construction étaient de plus de retour au boulot au Québec. Seuls les chantiers de construction résidentiels, dont la date de livraison des projets est au plus tard le 31 juillet, ont d’ailleurs repris leurs activités.

À l’international, on a atteint le sommet des cas actifs d’infection à la COVID-19 le 6 avril dernier en Allemagne, alors que le pays en comptait plus de 72 000. Exactement deux semaines plus tard, ce chiffre est passé à tout juste au-dessus de 50 000. C’est une diminution moyenne de 1571 cas par jour. Si cette tendance se maintient, l’Allemagne devrait être officiellement sortie du bois dans un mois.

Et finalement lors de son point de presse quotidien, Justin Trudeau a rendu hommage aux 19 victimes de la tuerie survenue en Nouvelle-Écosse, ce week-end. Il a grandement délaissé le sujet de la pandémie de COVID-19 afin de traiter cette tragédie, qui est la plus meurtrière de l'histoire moderne du Canada.