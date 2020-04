COVID-19 | «Entre 5000 à 10 000 logements sont à livrés d’ici le 1er juillet» -Éric Côté

Le monde de la construction reprenait son envol aujourd’hui au Québec et selon Mario Langlois on a pu le remarquer avec une plus grande affluence sur les routes. Entre 5000 à 10 000 logements sont à livrés d’ici le 1er juillet selon Éric Côté, président-directeur général de la Corporation des Entrepreneurs du Québec et on devrait pouvoir s’assurer de la livraison si tout va comme prévu.

Le retour au travail ne fut pas chose simple, mais la roue est repartie.