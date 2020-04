COVID-19 | La période de confinement selon Louis Morissette

Avec la crise de la COVID-19, l’équipe du Québec Maintenant a communiqué avec Louis Morissette pour savoir comment se passe la vie de confinement pour sa petite famille.

Alors qu’il explique que sa vie se passe en deux temps, alors que d’un côté il travaille à défricher toute l’aide possible offerte par le Fédéral pour les entreprises et à savoir comment il peut en faire bénéficier ses employés, le producteur admet qu’il consacre aussi beaucoup de temps aux nouvelles idées et aux remue-méninges afin de proposer des projets innovants aux diffuseurs québécois.

Il se dit fort satisfait du fait qu’il peut s’atteler à la tâche alors que ses enfants sont autonomes et peuvent se gérer eux-mêmes sans problème ce qui offre au couple Morissette/Cloutier une chance que bien des familles n’ont pas dans ces temps de confinement et de conciliation travail/famille poussé dans son concept extrême pour plusieurs.

N’empêche, Louis Morissette voit d’un bon œil le retour au travail la capacité du marché à fonctionner en télétravail.