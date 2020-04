COVID-19 | «Des gens souffriront à cause des reports de chirurgies» -Martin Champagne

Avec la crise qui sévit dans les CHSLD, est-ce que les patients en attente d’un suivi médical doivent s’inquiéter? En conférence de presse, le premier ministre soulignait que non alors que selon lui les suivis les plus urgents seront effectués sans faute. Mais pour Martin Champagne, le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, la réalité n’est pas aussi simple.

Bien qu’il souligne d’emblée que tout ce qui sera urgent sera effectivement traité et qu’un patient n’attendra pas dans les hôpitaux pour une condition dite urgente ou critique, il souligne que les cas graves, qui ne sont pas «urgents» se verront reporter un peu dans le temps.