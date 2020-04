Travail bénévole | Loredana Mule a côtoyé «l’enfer» au CHSLD Herron

«J’ai été appelée. J’ai demandé au téléphone quelles seraient mes tâches, mais on ne pouvait me répondre. Je me suis donc présentée au CHSLD. À mon arrivée, [des membres de direction] m’ont expliqué qu’il n’y avait pas de coronavirus dans l’établissement. Selon eux, tous les patients atteints avaient été envoyés à l’hôpital. […] J’ai réalisé que les yeux et la bouche de plusieurs patients étaient secs; les chambres étaient sales et elles sentaient l’urine et les excréments.»