COVID-19 | Vers une stabilisation de la crise?

En analysant les plus récentes statistiques, certaines tendances nous portent à croire que plusieurs pays des plus touchés par le coronavirus commencent à voir leurs chiffres plafonner, voir même diminuer.

Il est maintenant possible de débuter l’analyse des chiffres des pays qui sont passés du côté plus positif de la courbe. On peut prendre l’exemple de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche et de l’Iran.

L’aspect le plus positif s’avère la rapidité avec laquelle le nombre de cas actifs diminue, une fois que la chute est véritablement entamée.

En Allemagne, on a atteint le sommet des cas actifs d’infection le 6 avril dernier, alors que le pays en comptait plus de 72 000. Exactement deux semaines plus tard, ce chiffre est passé à tout juste au-dessus de 50 000.

C’est une diminution moyenne de 1571 cas par jour. Si cette tendance se maintient, l’Allemagne devrait être officiellement sortie du bois dans un mois.

D’ailleurs, en Allemagne, les autorités ont indiqué aux médias que la situation du coronavirus était « sous contrôle ».

De son côté, l’Iran a atteint son sommet le 5 avril, avec 32 600+ cas actifs, ils en possèdent aujourd’hui 19 000+. C’est une diminution de 13 589 en 15 jours, soit une moyenne de 906 de moins par jour.

En Suisse, la descente est aussi bien entamée. Le sommet a été atteint le 31 mars, avec 14 349, ils en sont à 8717 aujourd’hui. C’est une diminution d’environ 282 par jour.

Finalement, le dernier pays qui démontre une belle courbe descendante est l’Autriche qui est 3694 cas actifs. Le pays a touché le sommet le 3 avril à 9334. C’est donc 5640 cas qui ont donc été éliminés en 17 jours, pour une moyenne d’environ 332 cas de moins par jour.

Des courbes qui s’aplatissent tranquillement

À défaut d’être rendus de l’autre côté de la courbe, des pays comme l’Espagne et l’Italie semblent au moins avoir plafonné au niveau des décès.

L’Espagne a noté 399 nouveaux décès lundi, c’est loin des 961 du 2 avril dernier.

Même chose pour l’Italie qui en arrache un peu plus, mais semble aussi vouloir se stabiliser. Il n’y a pas de quoi se réjouir des 454 nouveaux décès lundi, mais c’est quand même mieux que les 22 jours consécutifs entre le 20 mars et le 11 avril où on comptait plus de 500 décès par jour.

Les deux pays se maintiennent autour des 100 000 cas actifs, depuis une bonne semaine, sans trop déroger. La descente n’est pas encore véritablement entamée, mais ça risque de n’être qu’une question de jours avant de voir les chiffres baisser.