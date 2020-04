«Si on a erré quant à la gestion de la pandémie auprès des aînés, on ne pourra faire pareil à propos du déconfinement»

«Les gens rêvent au déconfinement, surtout parce qu’ils pensent qu’il n’a pas fonctionné en raison du haut taux de décès dans les CHSLD. Tout ça pour rien. Alors, aussi bien porter le masque et commencer le déconfinement. C’est une mauvaise réflexion. La situation dans les centres pour aînés est une catastrophe. Mais, l’immense majorité des gens de 70 ans et plus n’a pas été atteinte. Moins d’un aîné sur 1000 a été infecté. On a réussi à protéger les personnes âgées. Il y a 640 000 personnes âgées au Québec. Nous dénombrons que 800 décès au total depuis le début de la crise. C’est un immense succès en soi. Par ailleurs, on n’a pas dépassé la capacité de traitement dans les hôpitaux.»