Le Canada devrait-il imposer le port du masque en public?

À l'instar de plusieurs autres pays, le Canada devrait-il emboîter le pas et imposer le port du masque pour tous?

Selon le microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, le Dr Karl Weiss, le port du masque a donné de bons résultats dans les pays asiatiques, à New York et dans la grande majorité des pays européens.

Le port du masque en public ne remplace pas le maintien d'une saine distance, mais il permet de limiter la propagation de l'épidémie, comme l'a expliqué le Dr Weiss au micro de Paul Arcand lundi matin.