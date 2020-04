COVID-19 | L'analyse de l'ex-ministre des Finances Raymond Bachand

Il a été ministre des Finances d’avril 2009 à septembre 2012, alors que frappait la crise économique entourant les papiers commerciaux, Raymond Bachand a aujourd’hui un regard aiguisé sur la crise qui frappe le Québec actuellement.

Celui qui est maintenant conseiller stratégique au sein d’un cabinet d’avocats voit une énorme différence entre les deux scénarios. Et l’absence de vaccin avant un an à un an et demi l’amène sur une importante réflexion sur le commerce de proximité, qui à l’époque, n’avait pas du tout été affecté par la crise, alors qu’aujourd’hui c’est le secteur le plus touché.

Même chose pour l’industrie du divertissement et la restauration. L’objectif, selon lui, est donc de recréer de la sécurité pour les employés, mais aussi pour les clients à relativement court terme.

La solution serait d’obtenir des tests à résultat rapide en maximum 15 ou 20 minutes. Même principe pour assister à des événements sportifs, on devra alors pouvoir tester massivement tous les gens qui se présenteront dans des événements de foule ou dans des lieux de rassemblements.

Il croit d’ailleurs que ces tests rapides devraient pouvoir être déployés d’ici l’automne.

Tant et aussi longtemps que l'on n’aura donc pas inventé, fabriqué et distribué un vaccin; il faudra se rabattre massivement sur les tests selon l'ancien ministre libéral.

La relance économique

Malgré que le gouvernement actuel ait dû annoncer qu’on vivra un déficit budgétaire pour l'exercice en cours, Raymond Bachand est persuadé que la bonne gestion des Finances publiques par ses successeurs, bien que parfois trop rigoureuse, a permis au Québec de se prévoir un coussin et d’être bien positionné pour affronter la situation actuelle.

L’objectif sera donc pour le gouvernement du Québec de préparer le terrain pour la hausse importante du taux de chômage qui risque de survenir à la suite de la crise, étant donné les nombreuses faillites d’entreprises qui pourraient survenir.