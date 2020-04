COVID-19 | «Je ne comprends pas les gouvernements...» -Nima Machouf

«On n’est pas en temps normal… on devrait se permettre, si on pense qu’il y a un traitement, ne serait-ce qu’imparfait, mais être capable de réduire les symptômes, être capable de réduire la durée de la maladie et être capable de prévenir l’infection, moi je pense qu’on pourrait se lancer là-dedans et commencer avec… quitte à ce qu’on soit obligé de le restreindre par la suite parce qu’on voit qu’il y a trop d’effets néfastes. Mais pour l’instant, il y a très peu d’effets secondaires et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas aller dans cette direction...»