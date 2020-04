Deux autres régions du Québec obtiendront l’aide des Rangers canadiens

«Pour les communautés qui ont besoin de plus d’aide, on a approuvé des demandes pour que les Forces armées canadiennes soient déployées au Québec, dans les CHSLD ainsi qu’au Nunavik et sur la Basse-Côte-Nord. Aujourd’hui, je peux annoncer que les Rangers canadiens vont venir en aide à deux autres communautés au Québec...»