«En raison du manque de places, l’État québécois achète des places dans le milieu privé»

«Les places dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics sont nettement insuffisantes. On compte 33 000 places dans le secteur public. Des bâtiments parfois vétustes ont été abandonnés au fil des ans. On a donc de moins en moins de places. L’État ne construit plus de place, car ça coûte très cher. Donc, il achète des places dans le milieu privé. L’État se fie alors de plus en plus sur les résidences privées.»