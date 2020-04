Covid-19 | Ce soir c'est: «One World: Together At Home»

C'est ce soir que sera présenté le spectacle One World: Together At Home initié par la chanteuse américaine Lady Gaga.

Plusieurs personnalités dont Céline Dion, les Rolling Stones, Oprah et Elton John, participeront à cette présentation qui prendra la forme d'une émission spéciale de deux heures.

Les animateurs Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert se partageront l'animation de la soirée en compagnie des personnages de l’émission pour enfants Sesame Street.

L'événement, qui sera diffusé dès 20h00 sur de nombreuses plateformes, permettra de souligner les efforts des travailleurs engagés dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19.