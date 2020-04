COVID-19 | Quand la recherche rappelle la conquête de l'espace

Alors que se sont orchestrés à toute vitesse les protocoles de recherche sur la COVID-19 un peu partout sur la planète dans l’optique de trouver rapidement un vaccin ou un médicament efficace contre le nouveau coronavirus, le Dr Richard Béliveau, docteur en biochimie, se félicite de pouvoir comparer cette grande quête scientifique mondiale à la quête de l’espace dans les années 1960.

En l’espace de six mois, le virus a été découvert, séquencés et pour lequel on est déjà en train de travailler sur des vaccins ou des médicaments. Selon le Dr Béliveau, c’est ahurissant puisque tout cela peut normalement prendre jusqu’à des décennies.

Le Québec est d’ailleurs un leader mondial en biotechnologie et on peut être fier de la qualité de la science qui est reflétée sur l’ensemble de la nation québécoise selon le docteur en biochimie.Ce qui est le plus étonnant actuellement aux yeux du docteur, c’est la vitesse de la coordination à l’échelle mondiale, mais il se désole de la morbidité du virus sur les populations âgées et surtout vulnérables.

En ce qui a trait à la durée de la protection immunitaire pour ceux qui se seront remis de la COVID-19, seul le temps nous permettra de le savoir, mais à court terme la protection immunitaire semble être efficace.