La Dre Joanne Liu pourra prêter main-forte aux CHSLD

« C’est difficile, humainement. Personne ne s’habitue à voir la mort. C’est pour ça que l’Ebola nous a tant bouleversés. On voyait des gens qui mourraient devant nous. Plus de 50 à 60 pour cent de nos patients et on n’avait pas de traitement spécifique à leur offrir. On avait seulement un traitement de soutien.