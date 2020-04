Le retour sur le terrain de Gaétan Barrette

« Il faut comprendre que ces patients sont dans un état cognitif qui est tel qu’ils sont très ralentis. Et quand vous m’avez appelé, je venais de prendre la pression, les signes vitaux aux résidents. »

Gaétan Barrette a été ministre de la Santé, il est député, c’est une personnalité publique. À quel accueil a-t-il eu droit de ses collègues?

« Extraordinairement bien. Même trop bien, dans une certaine mesure. Moi, je viens aider et il y en a qui étaient presque mal à l’aise.

« Écoutez, les gens ici sont sympathiques et on a cassé la glace. C’est fait. On a du plaisir. Je me serais attendu, peut-être, à quelques regards de travers… Je n’ai pas eu ça pantoute, pantoute. »