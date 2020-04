Action collective réclamée contre le propriétaire de la résidence Herron

Une action collective de deux millions de dollars a été réclamée contre le groupe propriétaire de la résidence Herron, où des dizaines de personnes âgées ont trouvé la mort en quelques semaines à peine en raison de la COVID-19.



L'action a été réclamée par la fille aînée de l'une des résidentes décédée de la maladie, le 10 avril.

La dame, qui s'y trouvait depuis février, payait 4500 $ par mois pour pouvoir être soignée dans cet établissement.



Barbara Schneider estime que les responsables du centre ont abandonné les résidents, en plus d'agir en mépris de leurs santés et dignités en les soumettant à un traitement dégradant et inhumain.

Le recours réclame 2 millions $ pour l'ensemble des résidents, prévoit des dommages de 25 000$ pour chacun d'entre eux et 10 000$ pour chaque famille touchée.

- Avec le Journal de Montréal