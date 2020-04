Revue de presse | «Je pense que d’abord et avant tout, des gens tentent de se protéger»

«Le premier ministre a indiqué qu’il y a eu 143 décès supplémentaires en une journée. Le total de morts est maintenant de 630. Je sais qu’on a changé les méthodes statistiques de comptabilisation des données… Je sais qu’il y a une procédure bureaucratique pour compter les morts. Mais, j’ai de la difficulté à croire que des gestionnaires ne savent pas combien de personnes meurent dans leur établissement. Quand la morgue vient chercher le corps, il y a un témoin… À la résidence privée Herron, on a appris tout d’un coup, un vendredi soir, que 31 personnes étaient soudainement décédées et non pas cinq comme le prétendait la version officielle. Je pense que d’abord et avant tout, des gens tentent de se protéger… Ça sent le camouflage d’information. C’est un peu préoccupant. Quelque chose ne tourne pas rond dans le système.»