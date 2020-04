Deux préposées aux bénéficiaires congédiées à Joliette | La SQ enquête

«Quelques éléments sont encore analysés par des inspecteurs avant une soumission possible du dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales. En parallèle de l’enquête, des rencontres ont été faites avec ces préposées aux bénéficiaires, qui ont 19 et 20 ans. En effet, des policiers se sont rendus chez elles afin de leur donner une ordonnance de confinement, parce que l’une d’entre elles a la COVID-19. L’autre préposée attend les résultats d’un test d’infection.»