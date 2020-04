Pulvériser le coronavirus de nos commerces

«Quand il y a un cas confirmé de la COVID-19, on désinfecte le magasin. On utilise de bonnes méthodes, de bons produits et l’équipement approprié. On va laver et nettoyer toutes les surfaces de tout le magasin. Ensuite, pour compléter le protocole, à l’aide de fusils, on pulvérise toutes les tablettes avec des produits désinfectants approuvés par Santé Canada»