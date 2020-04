«J’implore M. Legault à prendre son temps; il devrait aussi annuler l’année scolaire» - Régis Labeaume

«Il y a dix ans, on a créé un plan d’intervention, une cellule, pour les événements et les crises d’exception. On avait notamment appliqué ce plan lors de la crise de la légionellose, durant laquelle 14 personnes sont décédées à Québec. On l’a aussi appliqué lors de la fusillade à la Grande mosquée et durant la rencontre des chefs d’États du G8.»