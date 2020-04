Tension entre Legault-Francoeur: «La vilaine pourrait se transformer en héroïne»

«Dans cette histoire des médecins spécialistes, il y a le fonds, la forme et la politique. C’est clair que le milieu des CHSLD est en crise. Le but ultime de Legault est de sauver des vies. Sur la forme, son appel était spectaculaire. Il avait juste le bon dosage d’impatience. C’était un bel acte de leadership. Quant à Mme Francoeur, elle a très mal réagi. Publier un tweet de la sorte, en visant Horacio Arruda, ça cristallisait sa colère et son sentiment d’humiliation qu’elle a vécu. Elle a été campée dans le rôle de la méchante. Au plan politique, Legault s’est trouvé une bonne vilaine. Cela dit, elle pourrait se transformer en héroïne en se présentant elle-même dans un CHSLD et un hôpital…»