«Une épidémie, c’est sans pardon. Ça met au grand jour toutes les faiblesses d’un système de santé. On l’a vu en Afrique de l’Ouest et en République démocratique du Congo. Aujourd’hui, on le voit à travers le monde avec la COVID-19. Ce qui me revient en tête, c’est l’extrême désarroi de voir des patients mourir seuls. L’humain n’est pas fait pour mourir seul et il faut tout faire pour, oui aplanir la courbe. Il faut aussi donner les outils pour que les gens qui se battent contre la COVID-19 ne meurent pas seuls»