Juste pour rire s’associe à une entreprise québécoise pour présenter un festival sur le web

«On voulait créer une telle plateforme qui permet aux artistes de recevoir une paye et de les fédérer de manière artistique dans une structure de quatre jours. Cela leur permettra d’aller plus loin, de créer des concepts à la maison. Lepointdevente.com a développé cette structure qui permet de vendre des billets à faible prix. Ces revenus seront par la suite partagés entre eux. En plus, Juste pour rire va leur remettre un revenu fixe. Ça va faire travailler nos artistes, dans une formule différente. C’est un risque, mais c’est notre devoir d’aider les artistes.»