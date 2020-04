Revue de presse | «La situation est hors de contrôle dans les CHSLD; c’est une crise humanitaire»

«C’est une crise sanitaire. On le voit tous les jours, le bilan est catastrophique dans les CHSLD. Il y a beaucoup de gens qui meurent. […] Le premier ministre a indiqué qu’il manquait au moins de 2000 personnes. Il n’a d’ailleurs pas aimé les propos tenus par la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur, qui a dit que tout était couvert et que les médecins n’ont pas à intervenir. Finalement, environ 1000 spécialistes ont indiqué vouloir servir dans les différents CHSLD, jusqu'à présent. En gros, la situation est hors de contrôle dans les CHSLD. Plusieurs personnes âgées sont malades. On manque de personnel. Des anges gardiens sont tombés au combat parce qu’ils ont été contaminés par la COVID-19.»