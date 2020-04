Deux préposées aux bénéficiaires congédiées pour non respect des règles d’hygiène

Deux préposées aux bénéficiaires de la résidence privée Marie-Clothilde de Joliette ont été congédiées pour non respect des règles d’hygiène, dont celle d’avoir tousser près de résidents.



Selon ce qu’a appris la chroniqueuse Marie-Laurence Delainey, les jeunes femmes n’ont pas porté l’équipement de protection exigé dans l’appartement d’une dame de 98 ans.

En plus, l’une d’entre elle avait déjà été avertie par un supérieur.

Qui plus, est les employées et la dame de 98 ans ont appris plus tard qu’elles étaient atteintes du coronavirus.



Le propriétaire de la résidence, Luc Bergeron, a porté plainte à la police.