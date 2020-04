Lueur d’espoir en Italie, la France en pleine vague

Il semble y avoir une petite lueur d’espoir en Italie. Même si le nombre de décès est encore important dans la péninsule, avec 578 morts de plus mercredi, il y a une statistique qui permet un tout petit peu d’optimisme.

L’Italie a connu mardi (2 972) sa première journée en plus de quatre semaines où l'on a comptabilisé moins que 3000 nouveaux cas. Mercredi, on a répété l’exploit avec 2667. C’est aussi une quatrième journée d'affilée où ce nombre a chuté. C’est une petite victoire qui doit tout de même donner espoir.

Par ailleurs, le nombre de cas au pays continue d’augmenter, mais à un rythme beaucoup plus modeste qu’avant. Il est même permis de croire que si la tendance se maintient, d'ici quelques semaines, l’Italie pourrait commencer à voir son nombre de cas actifs de COVID-19 diminuer.

En France, on est complètement à l’opposé du spectre. La journée de mercredi a été la plus sanglante depuis le début de la crise chez nos cousins d’Europe, eux qui ont vu 1438 personnes perdre la vie en 24 heures. Seuls les États-Unis ont connu des journées plus dures. D’ailleurs le drame s’est poursuivi au pays de l’Oncle Sam mercredi avec plus de 1500 décès.

La France compte maintenant plus de 17 000 morts. À ce rythme, il ne faudrait pas se surprendre de les voir dépasser l’Espagne d’ici quelques jours au troisième rang des pays avec le plus de décès.

Là où il y a un exemple à suivre, et c’est encore le cas mercredi, c’est en Allemagne.

Pour la première fois depuis le 14 mars, l’Allemagne a enregistré moins de 1000 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. Moins de 100 personnes sont décédées durant cette même période.

L’Allemagne a vu son total de cas actifs diminuer de près de 16 000 depuis neuf jours. C’est-à-dire de 72 000 à 56 000, aujourd’hui.

La descente est bel et bien entamée comme le démontre la statistique des personnes guéries vs les nouveaux cas. Dans la journée de mercredi, presque quatre fois plus de personnes ont récupéré du virus que de personnes qui l’ont contracté.

Au Canada, on a malheureusement touché la barre des 1000 décès, mercredi. Même si les cas ici sont beaucoup moins nombreux que dans certains pays d’Europe, le Canada possède toujours une courbe qui est en progression et non en déclin.

