COVID-19 | La situation du Québec par rapport à celle du reste du Canada

Quand on regarde les chiffres depuis le début de la crise du coronavirus, on se rend compte que plus de 50% des cas au pays (27 063) se retrouvent au Québec (14 248). Le Québec est aussi l’endroit où les décès s’accumulent le plus vite. 435 des 903 décès au Canada ont eu lieu ici.

Le Québec (435) et l’Ontario (334) cumulent 85% de tous les morts au pays, même si ces deux provinces ne comptent que 61% de la population. Les deux grandes provinces voisinent cumulent aussi 82% des cas totaux au pays.

Il y a neuf provinces ou territoires qui comptent moins de 1000 cas. Mardi, par exemple, le Manitoba n’a enregistré aucun nouveau cas, demeurant à 229 cas totaux. C’est extrêmement faible.

Pendant cette même période de 24 heures, le Québec en a ajouté 691.

Plusieurs facteurs peuvent évidemment influencer les résultats et entrer en ligne de compte: le nombre de tests par province, la qualité variable des soins de santé, le nombre de lits aux soins intensifs, et aussi tout ce qui a été fait, en amont, avant le début de la pandémie...