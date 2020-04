COVID-19 | Les moins de 60 ans peuvent également être gravement atteints

«Ce n’est pas une surprise pour personne, il y a beaucoup de gens âgés, beaucoup de gens avec des comorbidités. Des gens avec des problèmes pulmonaires sont extrêmement vulnérables à la maladie. On note aussi qu’on a des jeunes dans notre unité des soins intensifs. On en a eu dans la vingtaine, dans la trentaine et dans la quarantaine. Et ils sont extrêmement malades. Ils ont juste plus de chance de s’en sortir. Mais un jeune avec des maladies chroniques, ça ne va pas très bien»