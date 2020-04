CHSLD privé Herron | Des décès «arrivés sous la charge du CIUSSS»

«Je ne sais pas ce qu’on aurait pu faire de différent. On a suivi toutes les directives du CIUSSS. On a fait appel dès qu’on a eu notre premier cas de COVID-19. On a mis en place les mesures de sécurité. On a fait appel à l’aide dès qu’on a perdu le contrôle comme ils nous l’avaient demandé. C’est ce qu’on a fait le 29 mars. On avait de la difficulté à faire entrer notre personnel»