COVID-19 | Il y a les États-Unis... et les autres

Quand on analyse les derniers chiffres de la pandémie de la COVID-19, on se rend compte qu’on ne peut plus comparer les États-Unis avec les autres pays du monde, eux qui affichent des chiffres complètement hors de l’ordinaire.

Commençons avec ce qui se passe mondialement.

Mardi, on a frôlé la barre des 125 000 décès. Au moment d’écrire ces lignes, les 24 dernières heures avaient déjà fait plus de 5000 victimes. On cogne aussi à la porte des 2 millions de cas totaux. Un plateau qui sera probablement atteint quand vous lirez ce texte.

Depuis trois semaines, on se rend compte que le nombre de cas augmente d’environ 500 000 aux six jours.

Mardi on a aussi dépassé la barre des 50 000 patients mondialement qui se retrouvent en soins intensifs.

Les États-Unis continuent de s’enliser

Au pays de l’Oncle Sam, le troisième pays le plus peuplé au monde, on n’est pas au bout de nos peines. On dépasse les 600 000 cas totaux, alors qu’aucun autre État au monde n’en compte plus de 175 000. Ce week-end les Américains ont rattrapé l’Italie au nombre total des décès. Ils en ont plus de 25 000, déjà plus de 4000 que l’Italie.

Au nombre des cas actifs, les États-Unis en comptent plus de 539 000. Cela représente près de 39% de tous les cas mondialement parlant.

Un autre problème qui touche les États-Unis est le nombre de personnes en état critique. Près de 13 000 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui n’augure pas trop bien pour ce qui est du nombre de décès qui seront accumulés lors des prochains jours.

De l'amélioration en Espagne

L’Espagne, qui compte toujours le troisième plus haut total de décès au monde, semble montrer des signes encourageants.

Pour une cinquième journée consécutive, l’Espagne a montré une baisse du nombre de nouveaux cas avec 2442 mardi. Par ailleurs, depuis plus d’une semaine, le nombre de cas actifs demeure stable à environ 86 500.

On fait aussi de beaux progrès au nombre des décès. Mardi l’Espagne en a malheureusement ajouté 300, mais c’est bien moins que les 900 et plus que l’on enregistrait quotidiennement il y a deux semaines.

L’Italie ne va pas aussi bien

Même si l’Italie est aux prises avec cette crise depuis plus longtemps que l’Espagne, on s’en sort encore très mal. Même si depuis plusieurs jours on compte presque la moitié des cas de patients gravement malades en Italie (+3000) comparativement à l’Espagne (+7000), on continue d’enregistrer le double de morts (602 en Italie et 300 en Espagne). C’est une statistique frappante et choquante.

Ça fait quatre semaines complètes que l’Italie ne connait pas une seule journée avec moins que 400 morts. L’Italie est devenue samedi seulement le deuxième pays au monde avec plus de 100 000 cas actifs.

L’Allemagne de l’autre côté de la pente

L’Allemagne est clairement rendue de l’autre côté de la courbe à plusieurs niveaux.

C’est un des seuls pays d’Europe où on remarque une baisse significative des cas actifs. En huit jours, l’Allemagne est passée de +72 000 cas actifs à +62 000. C’est une amélioration spectaculaire.

Pour une sixième journée de suite mardi, le nombre de nouveaux cas a diminué en Allemagne. Il n’y a pas de doute, l’Allemagne est définitivement le modèle à suivre.

La France et l’Angleterre sont malheureusement encore au cœur de leurs batailles. Encore plus de 700 morts ont été enregistrés dans chacun des deux pays. Il faudra encore attendre quelques semaines dans le but d’espérer voir des signes plus encourageants.