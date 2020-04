Coronavirus | Le résumé du lundi 13 avril

Le Québec dénombre dorénavant 360 décès, soit 32 de plus en 24 heures. Il y a 13 557 cas confirmés au total, dont 711 cas d’infection de plus que dimanche. 55 personnes de plus ont été hospitalisées pour un total de 879. Finalement, le gouvernement a confirmé neuf cas de plus aux soins intensifs, pour un total de 226.