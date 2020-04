Résidences privées non conventionnées | «Cinq qu'on garde sous surveillance» -François Legault

Bilan du jour à 13h, lundi 13 avril 2020: 360 décès, 32 de plus depuis dimanche, 711 cas de plus (13,557 cas confirmés au total au Québec), 55 hospitalisations de plus (total de 879) et 9 cas de plus aux soins intensifs (226 au total).

La suite du point de presse se résume par ce qu'on peut appeler, «la crise dans la crise», la situation dans les résidences pour aînés.