COVID-19 | 39 nouveaux décès et 554 nouveaux cas

Le Québec compte donc maintenant 328 décès liés à la COVID-19, une augmentation de 39 par rapport aux résultats publiés samedi. La province a également vu s’ajouter 554 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, portant le nombre total de personnes infectées à 12 846.

C'est du moins ce qui ressort du bilan quotidien de la Santé publique, alors que le gouvernement du Québec faisait une pause de point de presse en ce dimanche de Pâques.

Au cours de la même période, 46 nouvelles hospitalisations sont survenues, pour un cumulatif de 824.

Parmi celles-ci, on enregistre une augmentation de six personnes se trouvant aux soins intensifs, pour un total de 217.

On souligne aussi que 2250 personnes sont actuellement sous investigation et que le total des analyses négatives est maintenant de 113 925.

Montréal compte près de la moitié des cas de la province

Sur le plan régional, Montréal demeure la région la plus touchée avec 6088 cas. Suivent la Montérégie avec 1325 et la région de Laval avec 1231.

La répartition des décès par tranche d'âge

En ce qui a trait à la répartition des décès, 43,9% des personnes qui n’ont pas survécu à la maladie étaient âgés entre 80 et 89 ans. 22,6% de plus de 90 ans. 22,6% entre 70 et 79 ans et 8,8% pour les décès survenus entre 60 et 69 ans.

Il est à noter qu’aucun décès n’a été relié à une personne de moins de 30 ans.