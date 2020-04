Décès au CHSLD Herron | Le Bureau du coroner ouverture une enquête

Le Bureau du coroner a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les décès survenus au CHSLD Herron, situé à Dorval.



31 personnes ont perdu la vie dans cet établissement privé conventionné depuis le 13 mars.



Au moins cinq bénéficiaires seraient morts d'une infection à la COVID-19.



C'est la coroner Géhane Kamel qui a été mandatée pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de tous ces décès.



Pour l'instant, aucune investigation n'est prévue dans les autres Centre d’hébergement et de soins de longue durée, ce que réclame le Conseil pour la protection des malades, dont son président Paul Brunet.