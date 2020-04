«Les dentistes font une gestion téléphonique des cas considérés urgents seulement. Je prends les messages et je les rappelle. Je vérifie si je peux traiter en premier lieu une douleur de manière pharmacologique… Le protocole est très strict si on doit recevoir le patient en clinique. On doit poser des questions à propos de la COVID-19. S’il a des symptômes ou qu’il est infecté, il doit consulter une clinique dentaire spécialisée en coronavirus.»