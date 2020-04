Grand Corps Malade a enregistré un morceau dont les bénéfices seront offerts à deux hôpitaux parisiens

Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, a enregistré un morceau engagé dont les bénéfices seront offerts à deux hôpitaux de la région parisienne, qui combattre la pandémie du coronavirus.

Avec l'aide du compositeur Mosimann et de son ami et producteur Rachid Kallouche, a réalisé le morceau titré « Effets secondaires », en période de confinement. C’est une chanson en hommage à deux centres hospitaliers, de Mantes-la-Jolie et de Saint-Denis.

Le populaire slameur français remercie les soignants. Il vante par ailleurs les bienfaits de la solidarité.

À sa manière, toujours avec poésie, Grand Corps Malade raconte comment il réapprend également à apprécier l’essentiel.

Cette pièce a été diffusée en Europe depuis vendredi.