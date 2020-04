Coronavirus | Le résumé du samedi 11 avril

Patients affamés et assoiffés… littéralement abandonnés dans des couches souillées. C’est le portait qu’a présenté samedi le premier ministre François Legault, alors qu’il a confirmé lors de son point de presse, les informations fournies en matinée par trois journalistes du quotidien La Presse.

Alors qu’on apprend que 31 décès suspects sont survenus à la résidence pour personnes âgées Herron de Dorval à Montréal, le premier ministre du Québec a annoncé samedi qu’une enquête criminelle et une enquête de la Santé publique ont été demandées par les autorités gouvernementales.

Le premier ministre François Legault a aussi annoncé que 48 nouveaux décès sont survenus des suites de la Covid-19 dans les dernières heures, alors que plus de 1 765 000 cas sont maintenant recensés dans le monde.

Bien que l’approvisionnement d’équipements médicaux soit relativement sous contrôle selon le premier ministre, monsieur Legault a admis une problématique d’acquisition pour une vingtaine de médicaments comme le «Propofol», utilisés pour la sédation des patients.

Québec a de plus mobilisé une équipe d'experts pour coordonner la lutte contre la COVID-19 dans les milieux de vie pour aînés. Entrevue avec Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des proches aidants.

Au fédéral, tous les partis fédéraux se sont entendus pour faire adopter la subvention salariale aux entreprises qui leur sera octroyée en raison des impacts dévastateurs de la pandémie du coronavirus sur l’économie canadienne.

Et aux États-Unis, Donald Trump a affirmé que sa décision sur la date à laquelle il serait possible de rouvrir l’économie américaine après l’isolement du pays en raison de la COVID-19 serait «la plus importante» de sa vie.