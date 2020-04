COVID-19 | Pénurie de médicaments et précisions sur la réouverture des écoles

Après avoir clamé haut et fort son indignation face à la situation observée à la Résidence Herron de Dorval à Montréal, le premier ministre François Legault a annoncé que 48 nouveaux décès sont survenus des suites de la Covid-19 dans les dernières heures.

Le total est maintenant de 289 personnes mortes.

De plus, on recense une augmentation de 615 cas depuis 24 heures, ce qui porte le total à 12 292 personnes infectées au Québec.

110 823 analyses demandées se sont avérées négatives.

Petite note positive lors de cette sombre conférence de presse : les cas d’hospitalisations ont subi une légère hausse de 45 admissions portant ainsi le total à 778 prises en charge de patients et une hausse de 25 admissions aux soins intensifs pour un total de 221.

Pénurie d’une vingtaine de médicaments utilisés pour la sédation

Bien que l’approvisionnement d’équipements médicaux soit relativement sous contrôle selon le premier ministre, François Legault a admis une problématique d’acquisition pour une vingtaine de médicaments comme le «Propofol», utilisés pour la sédation des patients.

Appelée à commenter la situation, la ministre de la Santé Danielle McCann a admis que les stocks de ces médicaments sont toujours maintenus au strict nécessaire. Elle souligné que l’augmentation des besoins actuels engendre des problématiques d’approvisionnement.

Le premier ministre a dit s’entretenir avec ses homologues du gouvernement fédéral pour tenter de régler la situation le plus rapidement possible.

Des précisions sur la réouverture du système scolaire

À propos d'une possible réouverture des écoles et des services de garde avant le 4 mai - qui a été soulevée en conférence de presse vendredi - François Legault a tenu à rectifier le tir samedi. Mentionnons que cette annonce a créé un certain tollé dans la population québécoise.

M. Legault a précisé qu’il ne donnera pas le «OK» en vue d’une réouverture des écoles sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son équipe de Santé publique et avant d’être certain que les enfants seront en sécurité.

En donnant un exemple concret, il a soutenu qu’il approuvera une réouverture du système scolaire lorsque les conditions seront réunies de façon à ce que lui-même soit prêt à retourner ses enfants à l’école.

La santé primera donc sur tout autre indicateur en ce qui a trait à la réouverture des écoles.