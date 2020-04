Équipe pour coordonner la lutte contre la COVID-19 chez les aînés | Les explications de la ministre Marguerite Blais

Québec a mobilisé une équipe d'experts pour coordonner la lutte contre la COVID-19 dans les milieux de vie pour aînés. Entrevue avec Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.



Elle sera menée par l'interniste gériatre, Dr Quoc Dinh Nguyen, qui est spécialisé en épidémiologie du vieillissement



Comme l'a expliqué la ministre lors de son entretien avec Paul houde, samedi, cette équipe aura pour tâche de suivre l'évolution de la situation en temps réel afin de réagir et d'intervenir plus rapidement dans chacun des milieux de vie pour aînés.