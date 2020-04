Le scénario d'un retour en classe d'ici le 4 mai, tel qu'évoqué hier par Québec, suscite bien des craintes chez des parents et des enseignants.



La Fédération autonome de l'enseignement, une organisation qui représente 45 000 enseignants du réseau francophone, craint la propagation du virus par des enfants asymptomatiques.



Une pétition réclamant la fermeture des garderies et des écoles jusqu'en septembre a amassé plus de 105 000 signatures numériques jusqu'à présent.

Se servir des enfants comme de «cobayes», les envoyer «au front»: les réactions de parents et d'enseignants abondent sur les réseaux sociaux après que Québec ait évoqué ce scénario.



Vendredi, le premier ministre Legault a dû spécifier sur Twitter que son gouvernement ne précipitera aucune décision.

Le même jour, le gouvernement avait indiqué qu'il envisageait une réouverture des écoles et des garderies de la province avant le 4 mai.

C'est du moins ce qu'a laissé entendre François Legault lors de sa mise à jour quotidienne .

Selon le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, la réouverture des écoles ferait en sorte que les enfants, moins vulnérables, participeraient à l'immunisation naturelle de la population.