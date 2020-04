Coronavirus | Le résumé du vendredi 10 avril

L'ouverture potentielle des écoles et des garderies avant le 4 mai, l'annulation de tous les festivals culturels et grands événements au Québec d'ici le 31 août et le non recours à la Loi des mesures d'urgences à Ottawa ont retenu l'attention en ce vendredi 10 avril.

Le premier ministre du Québec, en regard de l'évolution de la pandémie de coronavirus, envisage une réouverture des écoles et des garderies de la province avant le 4 mai.

François Legault est empreint d’un certain optimisme en raison de la légère baisse d'admissions (10 cas de moins que la veille) aux soins intensifs. « Les beaux jours s'en viennent », a-t-il lancé.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau ne pense pas recourrir à la Loi sur les mesures d'urgence pour donner plus de pouvoir à son gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 et pense apporter des assouplissements aux mesures en place.

Le gouvernement du Québec a demandé l'annulation de tous les festivals, grands rassemblements publics et événements culturels sur son territoire jusqu'au 31 août en raison de la pandémie de coronavirus.

À cause de la pandémie, le déficit du gouvernement fédéral atteindra plus de 184 milliards de dollars en 2020-2021. Le chroniqueur économique Pierre-Yves McSween croit que les banques sont menacées en raison des marges de crédit octroyées aux entreprises.